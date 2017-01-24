ПАРЄ закликала Росію звільнити переслідуваних українців і не порушувати права ЗМІ на окупованих територіях

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Напади проти журналістів і свободи ЗМІ в Європі», що містить низку закликів до Росії стосовно переслідуваних Москвою українців.

ПАРЄ, зокрема, закликала владу Росії без зволікань передати правоохоронним органам України українського кінорежисера Олега Сенцова, викраденого з Криму й засудженого в Росії до 20 років позбавлення волі.

Асамблея також у зв’язку з закриттям російською владою в незаконно окупованому й анексованому українському Криму кримськотатарського телеканалу ATR та інших кримськотатарських ЗМІ висловила занепокоєння становищем свободи ЗМІ в окупованому Росією Криму і закликала владу Росії дотримуватися свободи висловлювання й інформації також на територіях, де-факто контрольованих Росією поза межами цієї держави на порушення резолюції Генеральної асамблеї ООН про територіальну цілісність України.

Крім того, в ПАРЄ повторили й занепокоєння станом свободи ЗМІ і безпеки журналістів у східних частинах України, що досі де-факто перебувають під контролем сепаратистських озброєних сил, підтримуваних Росією.

Парламентська асамблея Ради Європи висловила занепокоєння і станом свободи ЗМІ в самій Росії і закликала російську владу зняти кримінальні звинувачення в «сепаратизмі» тощо з українських журналістів Анни Андрієвської, Наталії Кокоріної й Миколи Семени за їхні повідомлення про незаконну окупацію і анексію Кримського півострова Росією.

Також Росію закликано звільнити Романа Сущенка, кореспондента агентства «Укрінформ» у Франції, затриманого в Москві за звинуваченнями у «шпигунстві» з 30 вересня 2016 року.

ПАРЄ закликала владу Росії також вчинити вплив на войовничі сепаратистські сили на сході України, щоб домогтися можливості для журналістів безпечно працювати на тій території.

Україну ж у резолюції закликано належно розслідувати досі не викрите вбивство Павла Шеремета, журналіста, який загинув унаслідок вибуху авта в Києві 20 липня 2016 року.

Інші пункти резолюції стосуються низки інших країн-членів Ради Європи, в першу чергу Туреччини, а також Азербайджану й Угорщини.

Автором резолюції є доповідач із питань свободи ЗМІ і безпеки журналістів Володимир Ар’єв, народний депутат України (фракція «Блок Петра Порошенка»), голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи.