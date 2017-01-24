У Києві презентували книжку мовознавця, дисидента Святослава Караванського

У Києві презентували останню працю мовознавця і дисидента Святослава Караванського – «Ідіотизми сталінської ярижки у державній мові України».

«Це книжка-фільтр, це книжка, яка змушує думати і аналізувати, а як ми говоримо. І, соромно признатися, не дуже добре: суржик, акценти, наголоси і так далі. І Караванський дає дороговказ – цю книгу», – сказав генеральний директор видавництва «Бак» Орест Косак.

У книжці Караванський розглядає низку «прищеплених» українцям радянською владою російських слів, які «гальмують розвиток української мови» та сприяють русифікації українського народу.

«Москва довела нашу мову до агонії, нашпигувавши нашу мову ідіотизмами. Цю агонію від ідіотизмів започатковано в СССР відвертим знущанням з мови народу, спробами недовчених семінаристів та инших неуків творити згори терором те, що ми творили тисячоліттями добором найвлучніших форм, зворотів та мовних стилів підчас спілкування тисяч поколінь», – зазначав у передмові до книжки сам Караванський.

Українці втратили цікавість до власної мови, вважає автор праці, саме через те, що її замінила «сталінська ярижка».

Як пояснював Святослав Караванський, «ярижка» – це український текст, надрукований російськими літерами. Таку назву мала російська літера «ы» – яри (єри).

Святослав Караванський помер 17 грудня 2016 року у штаті Меріленд у США.

Святослав Караванський – відомий український мовознавець, автор багатьох словників та дисидент. Останні 37 років він жив в еміграції.

Він народився 24 грудня 1920 року в Одесі. Під час Другої світової війни потрапив у полон нацистів. Звільнившись у 1942 році, Караванський навчався в Одеському університеті, брав участь у підпіллі ОУН (б) під псевдо «Бальзак».

Караванського в 1944 році десантували з літака на територію СРСР. Однак за кілька днів його заарештували, і 7 лютого 1945 року військовий трибунал присудив Караванському 25 років таборів. З радянського ув’язнення Караванського звільнили майже через 16 років за амністією. Він зайнявся журналістською, літературною й філологічною працею, яку розпочав ще в таборах.

За написану 1965 року самвидавну статтю «Про одну політичну помилку» із критикою русифікації вищої школи Караванського заарештував КДБ. Його відправили в табори суворого режиму. Загальний термін, проведений Караванським у радянських таборах, склав 31 рік.

У лютому 1979 року його оголосили членом Української Гельсінкської групи. Після звільнення, 30 листопада 1979 року, Караванський із дружиною Ніною Строкатою емігрували до США.

Святослав Караванський був найстаршим серед правозахисників Гельсінської групи і мовознавців, які обрали об’єктом дослідження українську мову.