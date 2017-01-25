На Донбасі поранений один український військовий – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 24 січня в зоні бойових дій був поранений один український військовий. Як ідеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики здійснили 55 обстрілів.

За даними штабу АТО, 122-міліметрову артилерію та міномети калібру 120 міліметрів сепаратисти застосували на Луганському напрямку під час обстрілу Новозванівки та Троїцького.

Невельське на Донецькому напрямку було під вогнем 120-міліметрових мінометів, Авдіївка була обстріляна з мінометів калібру 82 міліметри, інформує штаб АТО. На всіх напрямках українські військові фіксували також обстріли з гранатометів та стрілецької зброї.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілі Кадіївки та Голубівки (ці міста бойовики продовжують називати радянськими назвами Стаханов і Кіровськ). За даними сепаратистів, у ніч на 24 січня в Голубівці внаслідок обстрілу загинув цивільний 1968 року народження.

В угрупованні «ДНР» ще не надали актуальної інформації про бойові дії 24 січня.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.