Сенат США затвердив послом в ООН Ніккі Гейлі, яка засуджує анексію Криму

Сенат США схвалив вибір президента Дональда Трампа на посаду посла Сполучених Штатів в ООН. Губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі 24 січня здобула підтримку 96 зі 100 сенаторів.

За цю кандидатуру проголосувала й більшість сенаторів-демократів, оскільки Гейлі заявила, що не підтримує зусилля республіканців зі скорочення фінансування ООН з боку США.

Сенатор-демократ Бен Кардін також відзначив, що Гейлі після анексії Криму заявляла, що цей півострів «не є російським», і жорстко висловлювалася на захист суверенітету України.

Голова сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Коркер сказав, що дочка індійських іммігрантів Ніккі Гейлі буде «запеклим захисником» американських інтересів в ООН.

Найближчим часом у Сенаті очікується голосування за кандидатуру Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря. В сенатському комітеті Тіллерсона підтримали 11 республіканців, а всі 10 демократів були проти.