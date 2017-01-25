Японія заявила про перехоплення трьох російських військових літаків

Міністерство оборони Японії повідомило, що піднімало в повітря свої винищувачі для перехоплення трьох російських військових літаків, які наближалися до кордону країни.

За даними оборонного відомства, три стратегічні бомбардувальники Ту-95 наблизилися до Японії з півночі та пролетіли над Японським морем в другій половині дня 24 січня. Два з них згодом вирушили на південь у бік острова Окінава і облетіли всю Японію, перш ніж повернутися до Росії.

Ці літаки не порушували повітряний простір Японії, йдеться в повідомленні міністерства.

Останній схожий інцидент з участю російських військових літаків поблизу кордонів Японії стався близько року тому, в січні 2016 року.