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25 січня 2017, Київ 09:30
Новини | Міжнародні

Лідери Косова та Сербії домовилися про діалог для нормалізації відносин

Учасники зустрічі в Брюсселі (зліва направо): прем’єр-міністр та президент Косова Іса Мустафа та Хашим Тачі, голова європейської дитпломатії Федеріка Моґеріні, президент і прем’єр-міністр Сербії Томислав Николич та Александар Вучич, 24 січня 2016 року

Учасники зустрічі в Брюсселі (зліва направо): прем’єр-міністр та президент Косова Іса Мустафа та Хашим Тачі, голова європейської дитпломатії Федеріка Моґеріні, президент і прем’єр-міністр Сербії Томислав Николич та Александар Вучич, 24 січня 2016 року

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Лідери Косова та Сербії пізно ввечері 24 січня домовилися на саміті в Брюсселі провести переговори на високому рівні про встановлення нормальних відносин.

«Ми намагатимемося знизити напруженість у відносинах між двома сторонами, щоб спробувати діяти відповідально і стримувати себе», – сказав прем’єр-міністр Сербії Александар Вучич після зустрічі.

Переговори між лідерами з Приштини та Белграда на найвищому з дотепер зафіксованих рівнів організував Євросоюз, який прагне сприяти розв’язанню конфлікту між балканськими сусідами, що прагнуть у майбутньому вступити до ЄС.

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні наголосила після зустрічі, що нормалізація відносин є «ключовою для обох сторін у досягненні ними прогресу на шляхах до Європейського союзу».

До початку переговорів косовські лідери звинуватили Сербію в спробі «дестабілізувати» Косово. Зокрема, президент Косова Хашим Тачі звинуватив Белград у змові з метою взяти під контроль анклав, який був частиною Сербії до оголошення Косовом незалежності в 2008 році.

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