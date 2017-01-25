Трамп готовий оголосити про заходи для скорочення імміграції до США – ЗМІ

Інформаційні агенції AP та Reuters, американські засоби інформації повідомляють, що президент США Дональд Трамп 25 січня оголосить про радикальні заходи боротьби з імміграцією.

Зокрема, йдеться про тимчасову заборону на прийом біженців і призупинення надання віз до США для громадян Сирії, Іраку, Ірану та ряду інших мусульманських країн. Заборона на надання притулку в Сполучених Штатах для представників релігійних меншин, що рятуються від переслідування, як очікується, буде чинною кілька місяців, доки влада не розробить дієвий механізм перевірки біженців.

Інше рішення, стверджують інформагенції з посиланням на неназваних офіційних осіб та експертів, блокуватиме надання віз для будь-яких осіб із Сирії, Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Очікується, що перші розпорядження будуть підписані Трампом 25 січня під час відвідання президентом Департаменту внутрішньої безпеки. Сам президент США в мережі мікроблогів Twitter пізно ввечері 24 січня підтвердив, що оголосить про важливі рішення.

«Великий день запланований завтра щодо національної безпеки. Серед багатьох інших речей, ми будуватимемо стіну», – вказав Трамп, натякаючи на виконання своїх передвиборчих обіцянок про зведення фізичного бар’єру між Сполученими Штатами і Мексикою.