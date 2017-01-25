Семеро українців вийдуть на старт чемпіонату Європи з біатлону

Семеро українців вийдуть на старт індивідуальних гонок у перший день чемпіонату Європи з біатлону, який стартує в польському місті Душники-Здруй.

Об 11:00 за Києвом розпочнуть змагання чоловіки. 37-й стартовий номер має Олександр Жирний, 61-м піде на дистанцію Руслан Ткаленко, 82-м – Артем Тищенко, 105-м –Андрій Доценко. Всього в стартовому протоколі 117 учасників.

О 14:30 чемпіонат Європи розпочнеться для жінок. Україну представлятимуть Анастасія Меркушина (у неї 34-й стартовий номер), Юлія Журавок (38-й) та Яна Бондар (64-й). Запланована участь 89 біатлоністок.

Чемпіонат Європи є відкритим, у ньому беруть участь представники США, Канади, Бразилії та іншиїх країн поза межами Старого світу.