Україна залишилася в другій сотні індексу сприйняття корупції – Transparency International

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International оприлюднила 25 січня свій щорічний звіт щодо рівня корумпованості в різних країнах світу. Україна в індексі сприйняття корупції посіла 131 місце зі 176 країн.

Цю сходинку із показником 29 балів разом з Україною посіли також Казахстан, Непал, Росія, Іран. І хоч у порівнянні з 2015 роком Україна покращила свій рейтинг і отримала на 2 бали більше, ніж у році позаминулому – цього замало для держави, в якій влада називає подолання корупції головним пріоритетом, відзначає українське представництво Transparency International.

У всьому світі корупція і соціальна нерівність підсилюють один одного, що призвело до поширеного розчарування у дієвості політичних механізмів, відзначили у Transparency International.

За даними організації, понад дві третини зі 176 країн мають індекс сприйняття корупції нижче 50, що свідчить про високий рівень корумпованості.

«У країнах з популістськими або авторитарними лідерами ми часто бачимо демократії в стані занепаду і тривожну картину спроб розправитися з громадянським суспільством, обмежити свободу преси і послабити незалежність судової системи», – відзначив голова Transparency International Хосе Уґас.

Індекс сприйняття корупції як найменш корумповані країни світу очолюють Данія та Нова Зеландія (показник на рівні 90 пунктів), близько до них розташувалися Фінляндія та Швеція.

Найкорумпованішими країнами світу експерти назвали Сомалі, Південний Судан, Північну Корею та Сирію.