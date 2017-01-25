Тимчасовий керівник Нацполіції відмовився претендувати на посаду

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Національної поліції України Вадим Троян відмовився від участі в конкурсі на посаду керівника відомства. Про це він повідомив у Facebook.

«Кваліфікаційні вимоги, стаж роботи в галузі права: комісія уважно (і це правильно) порахувала мій стаж роботи в галузі права та запросила у мене довідку про сферу діяльності в одній з приватних компаній, в якій працював. Я не стану готувати таку довідку. Моя думка – голова поліції України повинен бути абсолютно легітимним, таким, що відповідає всім вимогам закону – без поправок, дописувань та натяжок», – написав він.

За словами Трояна, йому не вистачило близько 20 місяців стажу для беззастережного проходження всіх критеріїв конкурсу.

«Я це приймаю, і як офіцер не хочу ніяких поблажок і припущень. Роботи на обраному мною шляху дуже багато і я, поруч зі своїми товаришами, буду продовжувати служити Україні», – вказав Троян.

Конкурс на посаду голови Національної поліції було оголошено після звільнення у листопаді 2016 року тодішнього керівника відомства Хатії Деканоідзе.

13 січня в Нацполіції поінформували, що взяти участь у конкурсі на посаду керівника відомства виявили бажання 64 кандидати.