Невідомі у Запоріжжі облили фарбою меморіальну дошку бійця АТО

Невстановлені особи 24 січня здійснили наругу над меморіальною дошкою загиблого запорізького бійця АТО, Героя України Богдана Завади. Зловмисники облили її чорною фарбою.

Зараз інцидент розслідує Національна поліція. Дані про нього внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«О 15:35 до Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Богдана Завади, будинок 22, що невідомі облили фарбою меморіальну дошку. На місце події виїздили патрульні», – повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю головного управління Національної поліції України в Запорізькій області Олександр Волкодав.

Увечері 24 січня світлини з місця інциденту розмістила на своїй сторінці у соцмережах дружина загиблого бійця Тетяна Завада.

Богдан Завада — лейтенант, командир механізованої роти спеціального призначення 9-го полку спеціального призначення Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Загинув 16 липня 2014 року у бою біля села Маринівка в Шахтарському районі Донецької області. Тіло бійця залишилося на підконтрольній бойовикам території і досі не знайдене. 19 липня 2014 року йому посмертно було присвоєне звання Героя України.