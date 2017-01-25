Пакистан провів третє за місяць ракетне випробування

Армія Пакистану заявила, що успішно випробувала нову ракету класу «земля-земля», яка здатна доставляти ядерні і звичайні боєголовки на відстань до 2200 кілометрів.

За даними пакистанських військових, ракета Ababeel, яка ухиляється від радарів під час польоту, здатна більш як тричі подолати відстань між столицею Пакистану Ісламабадом і столицею Індії Нью-Делі. У Пакистані називають такі випробування способом «забезпечення стримування» сусідньої країни, яка має напружені відносини з Ісламабадом.

Проведене 24 січня випробування ракети наземного базування стало для Пакистану другим за місяць, 10 січня військові цієї країни також випробували першу підводну крилату ракету.

Індія торік тестувала самостійно розроблену систему протиракетної оборони для перехоплення балістичних ракет, здатних нести ядерний заряд.

Останні ракетні випробування відображають посилення напруженості між двома сусідніми країнами, які мають ядерний арсенал.

Пакистан та Індія тричі воювали між собою з моменту здобуття незалежності від Великої Британії в 1947 році. Обидві країни регулярно проводять випробування балістичних ракет.