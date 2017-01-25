Депутати пропонують посилити відповідальність за знищення культурних пам’яток

У парламенті України зареєстрували законопроект, який має посилити відповідальність порушників у галузі охорони культурної спадщини, зокрема збільшити розмір штрафів, встановити чіткий порядок і терміни їх стягнення.

Автори зазначають, що наразі штрафи за правопорушення «є мізерними і не стимулюють правопорушників у майбутньому дотримуватись вимог закону».

Вони пропонують у рази підвищити штрафи. Якщо наразі Адмінкодекс передбачає покарання за проведення робіт на пам’ятці, зміну її призначення або вигляду без необхідного дозволу – штраф у 50–100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850–1700 гривень), то у законопроекті сума штрафу за такі дії підвищується у 10 разів (8500–17000 гривень). Також відповідну статтю хочуть доповнити окремим покаранням за умисне доведення пам’ятки до руйнації – штраф у 5–10 тисяч неоподаткованих мінімумів (85–170 тисяч гривень). Також збільшується нижній поріг штрафу за неукладання охоронного договору власником (юрособою) – обов’язкового документу, який регламентує всі дії щодо пам’ятки – з 1700 до 8500 гривень.

Також у законопроекті встановлюються чіткі терміни притягнення до відповідальності за порушення пам’яткоохоронного законодавства, чого раніше не передбачав профільний закон – «Про охорону культурної спадщини». Окрім того, зазначається, що протоколи про правопорушення у цій сфері можуть складати посадовці органу охорони культурної спадщини, Нацполіції, адміністрацій історико-культурних заповідників та громадські інспектори. За наявною нині процедурою громадські інпектори не можуть складати приписів.

Кім того, пропонується внести зміни і до профільного будівельного закону «Про регулювання містобудівної діяльності». Якщо наразі перед початком будь-якого будівництва треба подати декларацію про початок виконання будівельних робіт за спеціальною формою, то за редакцією законопроекту, необхідно подати і письмове погодження органу охорони культурної спадщини, якщо будівництво заплановане в межах центральної частині міста (історичного ареалу) чи в зоні пам’яток.

Наразі законопроект розглядається тематичними комітетами.

Раніше програма «Схеми», спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», у фільмі-розслідуванні «Спадок у руїнах» звертала увагу на доведення пам’яток до руйнації їхніми приватними власниками, які не виконують або взагалі не укладають охоронні договори, в тому числі через несуттєве покарання, передбачене за такі порушення.