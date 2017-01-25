Умеров заявляє, що ФСБ висуне йому обвинувачення «в новій редакції»

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявляє, що влада анексованого Росією Криму має намір висунути йому звинувачення в новій редакції. У Facebook Умеров уточнив, що зустріч зі слідчим ФСБ призначена на 27 січня.

«Мені буде висунуто звинувачення в новій редакції (перепред’явлення звинувачення). Що це означає, я не дуже розумію. Після «зустрічі» розповім у рамках дозволеного», – написав Умеров.

Влада анексованого Криму звинувачує 59-річного Умерова у закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

З ініціативи слідства Ільмі Умерова помістили в психіатричну лікарню для проведення експертизи. Після повернення Умерова з лікарні суд у його справі продовжився. 31 грудня Умеров заявив про намір оскаржити внесення його до списку «терористів і екстремістів» у Росії.

Росія незаконно анексувала Крим у березні 2014 року після так званого «референдуму», що пройшов під наглядом російських військових. Результати голосування не визнали більшість країн світу, Євросоюз і США запровадили проти Росії економічні санкції.