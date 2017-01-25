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25 січня 2017, Київ 12:34
Новини | Політика

Умеров заявляє, що ФСБ висуне йому обвинувачення «в новій редакції»

Ільмі Умеров повідомив, що обвинувачення «в новій редакції» йому планують висунути 27 січня

Ільмі Умеров повідомив, що обвинувачення «в новій редакції» йому планують висунути 27 січня

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Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявляє, що влада анексованого Росією Криму має намір висунути йому звинувачення в новій редакції. У Facebook Умеров уточнив, що зустріч зі слідчим ФСБ призначена на 27 січня.

«Мені буде висунуто звинувачення в новій редакції (перепред’явлення звинувачення). Що це означає, я не дуже розумію. Після «зустрічі» розповім у рамках дозволеного», – написав Умеров.

Влада анексованого Криму звинувачує 59-річного Умерова у закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

З ініціативи слідства Ільмі Умерова помістили в психіатричну лікарню для проведення експертизи. Після повернення Умерова з лікарні суд у його справі продовжився. 31 грудня Умеров заявив про намір оскаржити внесення його до списку «терористів і екстремістів» у Росії.

Росія незаконно анексувала Крим у березні 2014 року після так званого «референдуму», що пройшов під наглядом російських військових. Результати голосування не визнали більшість країн світу, Євросоюз і США запровадили проти Росії економічні санкції.

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