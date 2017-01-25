Проект доповіді ПАРЄ щодо реформ і демократії в Україні збалансований – Логвинський

Проект доповіді про хід реформ і функціонування демократичних установ в Україні, підготовлений моніторинговим комітетом Парламентської асамблеї Ради Європи до дебатів 25 січня, є збалансованим і підтримує Україну, заявив народний депутат, віце-президент ПАРЄ Георгій Логвинський.

«Дійсно, там є фрази про необхідність посилити реформаторську діяльність в Україні, боротьбу з корупцією. Але це не зауваження Україні, а напрямок, який ми маємо посилювати. Це документ, який підтримує Україну», – зауважив він в ефірі Радіо Свобода.

Георгій Логвинський наголосив, що нині головне завдання української делегації – не допустити зняття санкцій із Росії, яка докладає для цього чималі зусилля. У цьому контексті він нагадав про вже обговорені на ПАРЄ питання прав і свобод на окупованій території Донбасу і в анексованому Росією Криму.

«Будь-який документ, що стосується України і російської агресії, є базою для захисту наших інтересів», – додав Георгій Логвинський.

25 січня заплановані дебати щодо реформ і функціонування демократичних установ в Україні. Зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи триває з 23 до 27 січня 2017 року в Страсбурзі.

24 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій закликала Росію звільнити переслідуваних українців і не порушувати права ЗМІ на окупованих територіях.

Російська делегація була позбавлена права голосу і виключена з керівних органів ПАРЄ у квітні 2014 року після анексії Росією Криму.