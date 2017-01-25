Крищенко зняв кандидатуру з конкурсу на посаду голови Нацполіції

Керівник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявляє, що вирішив зняти свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Нацполіції України.

«Як патріот своєї професії не можу ставити під сумнів об’єктивність вибору керівника багатотисячного колективу поліції. У першу чергу це пов’язано з трагічними подіями на Київщині (у грудні у селі Княжичі внаслідок стрілянини, що виникла між правоохоронцями загинули п'ятеро поліцейських – ред.). Бажаю успіхів своїм колегам у подальших етапах відбору», – написав Крищенко 25 січня у Facebook.

Раніше про відмову від участі в конкурсі на посаду керівника відомства повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Національної поліції України Вадим Троян.

За словами Трояна, йому не вистачило близько 20 місяців стажу для беззастережного проходження всіх критеріїв конкурсу.

Конкурс на посаду голови Національної поліції оголосили після звільнення у листопаді 2016 року тодішнього керівника відомства Хатії Деканоідзе.

13 січня в Нацполіції поінформували, що взяти участь у конкурсі на посаду керівника відомства виявили бажання 64 кандидати.