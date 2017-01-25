Будинок художників на Андріївському узвозі повернули громаді Києва – прокуратура

Суд за позовом прокуратури міста Києва повернув територіальній громаді двоповерхову нежитлову будівлю на вулиці Андріївський узвіз, 22-а, яку використовували художники для проведення виставок. Про це повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

«Будівля загальною площею 245,2 квадратних метри та вартістю майже 2,8 мільйона гривень незаконно вибула з комунальної власності на користь приватної структури без відповідного рішення Київради та сплати будь-яких коштів на підставі незаконної ухвали господарського суду Харківської області. Крім того, з метою ускладнення процесу повернення майна у комунальну власність спірні приміщення неодноразово відчужувались, в тому числі на користь іноземних компаній», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, останнім набувачем об’єкту нерухомості стала компанія, зареєстрована у США. Прокуратура столиці звернулась до суду з вимогою повернути майно на Андріївському узвозі територіальній громаді.

«За результатом тривалого судового розгляду рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги прокуратури задоволено у повному обсязі», – йдеться в повідомленні.

З 2004 року приміщення будівлі на Андріївському узвозі 22-а використовувалися художниками для організації та проведення мистецьких виставок і проектів. У 2007 році будівлю вивели з комунальної власності. Судова тяганина щодо повернення будинку художникам тривала з 2012 року.