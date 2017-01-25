Народний депутат Котвіцький отримав 10 мільйонів гривень дивідендів від своїх компаній – #Точно

Народний депутат від «Народного Фронту» Ігор Котвіцький у новому році отримав від трьох компаній дивідендів на загальну суму 10 054 811 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Товариствами з обмеженою відповідальністю, які виплатили Котвіцькому дивіденди, стали – «Сахалінське-1», «Інвестор-Атіка», «Енерджі Актив».

Як зазначено в декларації за 2015 рік, Котвіцький володіє половиною статутного капіталу в компаніях «Сахалінське-1» та «Інвестор-Атіка». При цьому в державному реєстрі згадується і про бенефіціарний вплив згаданого народного депутата стосовно «Енерджі Актив», хоча в декларацію за 2015 рік Котвіцький цю інформацію не вніс.

Ігор Котвіцький тривалий час працював в акціонерному товаристві «Інвестор», що контролюється нинішнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Наразі кінцевим бенефіціаром цієї структури є дружина Авакова.

На початку 2017 року видання «Українська правда» опублікувало розслідування, в якому йшлося про роздачу міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим нагородної вогнепальної зброї. Найбільшу кількість – 6 одиниць – очільник МВС подарував своєму партнеру Ігорю Котвіцькому. Серед екземплярів зброї «Форт 9», «Форт 21.03», АПС, «Маузер», Glock 17, Smith & Wesson mod. SW 1911 Colt.