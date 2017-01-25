У Криму затримали адвоката Полозова

В анексованому Криму затримали російського адвоката Миколу Полозова, який захищає заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода 25 січня, шестеро співробітників ФСБ Росії затримали Полозова біля готелю в Сімферополі на вулиці Сєрова і відвезли його на допит.

Інші подробиці того, що відбувається, наразі невідомі.

Проти адвоката Миколи Полозова в Криму 20 грудня відновили кримінальну справу. Основною метою таких дій російської правоохоронної системи в Криму правозахисники вважають бажання відсторонити Полозова від захисту в «справі 26 лютого».

Після анексії Криму Росією, кримські татари не визнали російську владу на території півострова, що викликало істотний тиск з боку нинішньої фактичної влади Криму і російських силових відомств. Світова спільнота виступає в захист прав людини в Криму, від Росії вимагають забезпечення прав і свобод на території півострова.

У Криму триває низка судових розглядів, проходять обшуки в будинках і затримання представників кримськотатарського народу. Такі дії російської влади в Криму правозахисники називають «політично мотивованими».