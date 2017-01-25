НАЗК виявило порушення у фінансових звітах 12 партій – Корчак

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами аналізу звітів політичних партій про майно за третій квартал 2016 року виявило порушення порядку фінансування у 12 політичних партій. Про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак на сторінці у Faceboоk.

«Департаментом з питань запобігання політичній корупції були виявлені ознаки кримінального злочину в квартальних звітах (третій квартал 2016 року) дванадцяти політичних партій», – повідомила Корчак, заявивши також про виявлені адміністративні порушення порядку надання чи отримання внеску на підтримку у трьох партій.



За словами Наталії Корчак, опрацьовані матеріали вже передані в Національну поліцію для реагування на правопорушення.

Серед партій, у фінансових звітах яких виявлено порушення, вказується ВО «Свобода», Комуністична партія України, «Народний рух», Аграрна партія України та інші.

Минулого тижня Національне агентство України з питань запобігання корупції заявило про затвердження висновків 254 звітів політичних партій. Повідомлялося, що більшість порушень – адміністративного характеру. Як зазначили у НАЗК, подання недостовірних даних у звітах партій, відповідно до Кримінального кодексу, карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Торік на фінансування політичних партій в Україні з державного бюджету було виділено понад 390 мільйонів гривень, цьогоріч – понад 398 мільйонів.

У жовтні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує державне фінансування партій (тобто фінансування партійних структур з держбюджету) і вимагає від партій звітувати про надходження і використання коштів.

1 липня 2016 року цей закон набрав чинності. Державне фінансування надається партіям за умови подання ними звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.