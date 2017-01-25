Центробанк Росії заперечує втручання в президентську кампанію Навального

Російський Центральний банк заперечує причетність до тиску на платіжну систему «Яндекс.Деньги» з метою заблокувати онлайн-гаманця, через який ведеться фінансування президентської кампанії опозиціонера Олексія Навального.

У заяві банку йдеться, що співробітники Центробанку ані дзвінками, ані іншими способами не чинили дій, описаних Навальним. Автори звернення вимагають від засновника Фонду боротьби з корупцією або назвати конкретного співробітника, який вимагав закрити «гаманець», або вибачитися.

Також у Центробанку Росії заявили, що юридично не є регулятором у даному випадку, оскільки не регулюють відносини у виборчій сфері.

У відповідь на цю заяву Навальний на своєму сайті назвав доводи Центробанку помилковими і звинуватив його представників в шахрайстві і чиненні тиску. Він підкреслив, що отримав офіційне повідомлення про блокування рахунку.

На початку тижня Олексій Навальний написав у своєму блозі, що 20 січня його соратник Леонід Волков отримав від «Яндекс.Деньги» листа про неприпустимість використання онлайн-гаманця для фінансування кампанії, оскільки Центробанк може розцінити це як порушення закону про вибори. Опозиціонер назвав дії російського регулятора кримінальним злочином.