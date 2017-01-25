Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
25 січня 2017, Київ 14:05
Новини | Міжнародні

Центробанк Росії заперечує втручання в президентську кампанію Навального

Олексій Навальний заявляє, що отримав офіційне повідомлення про блокування рахунку, через який ведеться фінансування його президентської кампанії

Олексій Навальний заявляє, що отримав офіційне повідомлення про блокування рахунку, через який ведеться фінансування його президентської кампанії

Дивитись коментарі

Російський Центральний банк заперечує причетність до тиску на платіжну систему «Яндекс.Деньги» з метою заблокувати онлайн-гаманця, через який ведеться фінансування президентської кампанії опозиціонера Олексія Навального.

У заяві банку йдеться, що співробітники Центробанку ані дзвінками, ані іншими способами не чинили дій, описаних Навальним. Автори звернення вимагають від засновника Фонду боротьби з корупцією або назвати конкретного співробітника, який вимагав закрити «гаманець», або вибачитися.

Також у Центробанку Росії заявили, що юридично не є регулятором у даному випадку, оскільки не регулюють відносини у виборчій сфері.

У відповідь на цю заяву Навальний на своєму сайті назвав доводи Центробанку помилковими і звинуватив його представників в шахрайстві і чиненні тиску. Він підкреслив, що отримав офіційне повідомлення про блокування рахунку.

На початку тижня Олексій Навальний написав у своєму блозі, що 20 січня його соратник Леонід Волков отримав від «Яндекс.Деньги» листа про неприпустимість використання онлайн-гаманця для фінансування кампанії, оскільки Центробанк може розцінити це як порушення закону про вибори. Опозиціонер назвав дії російського регулятора кримінальним злочином.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG