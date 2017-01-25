Протягом тижня сміття зі Львова вивезуть на полігони області – голова Львівської ОДА

Протягом поточного тижня сміття зі Львова вивезуть на полігони області, відповідно до угод, які зобов’язані укласти керівники місцевих органів влади зі Львовом. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка 25 січня під час засідання комісії з техногенно-екологічно безпеки та надзвичайної ситуації.

«Це одноразова допомога містові від області, – сказав Синютка. – Питання щодо вирішення проблеми зі сміттям у Львові не носить жодного політичного забарвлення. Відсутні на сьогодні факти блокування і тиску з боку правоохоронних органів для врегулювання цієї проблематики і вирішення цього питання».

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що міські голови інших міст відмовляються приймати на свої полігони львівське сміття. За його словами, щодня з міста треба вивозити 600 тонн сміття.

«Є біда і політику треба відкинути. Ми мали міський полігон, але його, згідно з рішенням прокуратури, зачинено. Зараз департамент житлово-комунального господарства працює з міським. Є шість перевізників. Є денний об’єм сміття, який треба вивезти. І у кінці дня ми побачимо, скільки можна відходів захоронити в області», – сказав Андрій Садовий.

Протягом трьох тижнів із третини майданчиків у Львові перевізники не вивозять тверді побутові відходи, оскільки не мають куди їх везти. В області ж налічується 20 полігонів, але вони невеликі і не можуть вмістити все львівське сміття.

За даними рятувальників, на Грибовицькому сміттєзвалищі, яке вже вісім місяців закрите, ймовірний черговий зсув, який може завдати значної шкоди довколишній території. Відтак, має бути проведений конкурс щодо рекультивації сміттєзвалища із, як планується, залученням коштів з міського і державного бюджетів.

Вісім місяців тому на Грибовицькому сміттєзвалищі у Львові виникла пожежа, внаслідок проведення рятувальних робіт загинули троє рятувальників і еколог. Триває слідство.