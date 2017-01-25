Українські радіостанції почнуть мовлення в Криму на початку лютого – Костинський

На Чонгарі закінчили зведення телевежі, яка буде здійснювати мовлення на анексований Крим, мовлення розпочнеться у лютому, повідомив 25 січня член Нацради з питань телебачення і радіомовлення України Сергій Костинський.

«Радіотелепередавальна станція в селі Чонгар Херсонської області заввишки 150 метрів побудована. Зараз відбувається монтаж устаткування. З початку лютого сигнал українських радіостанцій почне поставлятися в Крим. Йдеться про Перший канал Українського радіо, Meydan, Радіо Крим.Реалії, Херсон FM. Наступний етап – організація цифрового телебачення», – йдеться в повідомленні Костинського у Facebook.

За словами Костинського, термін будівництва вежі зайняв близько двох місяців. Близько дев’яти місяців зайняли роботи щодо прорахунку і міжнародної координації радіочастот, відведення земельної ділянки, проведення конкурсу на радіочастоти.

Сергій Костинський нагадав, що розвиток мовлення в зоні бойових дій на сході України і на територію анексованого Криму проходить в рамках роботи Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики України.

2 грудня 2016 року в Чонгарі заклали перший блок телерадіовежі, яка забезпечить мовлення на територію Херсонської області й анексований Росією Крим. Завдяки їй чотири українські радіостанції почнуть цілодобове мовлення в Херсонській області та Криму. Мовлення в FM-діапазоні охопить Джанкойський і Красноперекопський райони, частково – Сімферопольський район.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 27 грудня 2016 року видала ліцензії чотирьом радіостанціям, які зможуть вести мовлення на Крим. Ними стали Українське радіо (суспільне мовлення), місцева херсонська радіостанція, кримськотатарське радіо «Meydan», «Радіо кримських громад».

Партнери Радіо Крим.Реалії – громадська організація «Радіо кримських громад» отримали ліцензію для радіомовлення в FM-діапазоні на частоті 105.9 на територію Криму.