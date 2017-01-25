Бойовики різко збільшили обстріли на Донбасі з важкого озброєння – Мотузяник

Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі різко збільшили кількість обстрілів, активно застосовуючи важке озброєння, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Особливо тривожна ситуація склалася між 1-ю та 2-ю годиною, коли противник відкрив вогонь з гармат та мінометів. Згодом бойові дії активізувалися після 16-ї години і тривали до пізнього вечора», – сказав Мотузяник.

За його словами, важке озброєння бойовики не застосовували лише на маріупольському напрямку.

«По всьому фронту від російського кордону до Золотого вчора було тихо. Найскладніша обстановка – в авдіївській промзоні. З перервами, близько 4-ї години, окупанти вели масований вогонь по наших позиціях. При цьому було випущено не менш ніж 30 мін», – розповів Мотузяник.

Він також підтвердив раніше поширену прес-центром штабу АТО інформацію про одного пораненого військовослужбовця. Він уточнив, що це сталося в Красногорівці внаслідок обстрілу бойовиків.

Раніше у прес-центрі штабу АТО повідомили, що минулої доби бойовики стріляли на Донбасі 55 разів.

В угрупованні «ДНР» звинуватили ЗСУ у обстрілах напередодні з важкого озброєння околиць Донецька, Горлівки і Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українська сторона стріляла тричі минулої доби по підконтрольних луганським сепаратистам територіях.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.