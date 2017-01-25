Полозова викликали на допит у справі Ільмі Умерова – Фейгін

Представники ФСБ Росії 25 січня відвезли адвоката Миколу Полозова на допит у Сімферополі в справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, якого він захищає. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив адвокат Марк Фейгін.

«Мені зателефонував кримський адвокат Курбедінов і підтвердив затримання Миколи Полозова. Його повезли в Управління ФСБ для допиту у справі Умерова. Гадаю, Полозова спробують допитати, він відмовиться за статтею 51-ю і його відпустять. Але мета буде досягнута – він не зможе бути захисником Умерова», – написав Фейгін.

​Сьогодні з'явилася інформація, що шестеро співробітників ФСБ Росії затримали адвоката Миколу Полозова біля готелю Сімферополя в анексованому Росією Криму та відвезли на допит.

Микола Полозов захищає заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

Інформації від підконтрольних Росії силових органів Криму про причину затримання Полозова немає.

Проти адвоката Миколи Полозова в Криму 20 грудня відновили кримінальну справу. Основною метою таких дій російської правоохоронної системи в Криму правозахисники вважають бажання відсторонити Полозова від захисту в «справі 26 лютого».

Після анексії Криму Росією, кримські татари не визнали російську владу на території півострова, що викликало істотний тиск з боку нинішньої фактичної влади Криму і російських силових відомств. Світова спільнота виступає в захист прав людини в Криму, від Росії вимагають забезпечення прав і свобод на території півострова.

У Криму триває низка судових розглядів, проходять обшуки в будинках і затримання представників кримськотатарського народу. Такі дії російської влади в Криму правозахисники називають «політично мотивованими».