Суд ЄС визнав законність санкцій проти російського заводу – виробника «Буків»

Суд Європейського союзу визнав законність запровадження санкцій проти російського державного заводу «Алмаз-Антей», який виготовляє військову техніку. Відповідне рішення у відповідь на скаргу заводу опубліковане на сайті суду 25 січня.

У своєму рішенні суд заявляє, що Рада ЄС надала достатні свідчення того, що Росія відправляє зброю бойовикам на сході України. «Алмаз-Антей», який виробляє зброю і військове обладнання в Росії, опосередковано підтримує порушення територіальної цілісності сусідньої держави, заявили в суді.

«У сьогоднішньому рішенні суд відхилив позов «Алмаз-Антей» і таким чином підтримав рішення про замороження грошових фондів компанії. Суд дійшов до висновку, що Рада ЄС не діяла непропорційно, вирішуючи заморозити кошти підприємств, які підтримують, матеріально чи фінансово, дії російської влади, що підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України», – йдеться в рішенні суду.

При цьому в суді зазначили, що Рада ЄС не зобов’язана була доводити пряме використання сепаратистами на Донбасі зброї, виготовленої російським концерном, для обґрунтування санкцій.

Починаючи з 2014 року, Захід у кілька етапів запровадив у зв’язку з дестабілізацією України і агресією Росії проти неї у Криму, а потім на Донбасі кілька пакетів санкцій. Вони стосуються головним чином російських фізичних і юридичних осіб, а також осіб та інституцій із лав донбаських і кримських сепаратистів і представників колишнього керівництва України. Крім того, санкції накладені й на деякі галузі економіки Росії.