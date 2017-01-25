Гройсман Омеляну з приводу критики Бальчуна: «у вас немає експертних знань в залізниці»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відреагував на критику міністром інфраструктури Володимиром Омеляном роботи голови «Укрзалізниці» Войцеха Бальчуна зауваженням про відсутність у міністра досвіду, який дозволяє робити йому експертні висновки у залізничній галузі. Про це Гройсман сказав під час засідання уряду в середу після того, як між міністром і очільником «Укрзалізниці» виникла словесна перепалка.

Гройсман поставив Омеляну запитання про його попередні посади, і коли отримав відповідь, зазначив: «На превеликий жаль, зараз у вас немає експертних знань в залізниці».

«Міністр – це серйозна особистість, яка має підтримати і привести до успіху. Міністр не може дозволяти собі особистих відносин по відношенню до підлеглих. Я не хотів би, щоб особисті відносини були заручники успіху української залізниці», – сказав Гройсман.

На засіданні Кабміну 25 січня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що за останні кілька місяців «Укрзалізниця» програла справи в судах на близько 2 мільярдів гривень. Також у міністра виникли запитання про контакти керівництва «Укрзалізниці» з народним депутатом Ярославом Дубневичем. Омелян, серед іншого, висловив і претензії щодо кадрових призначень всередині транспортного відомства.

Омелян заявив, що має для Гройсмана факти щодо порушень в «Укрзалізниці» і пропонує йому з ними ознайомитися. Гройсман, у свою чергу, запропонував передати їх у НАБУ, і додав: «Щось ви так довго приховували цю інформацію».

У відповідь голова «Укрзалізниці» Войцех Бальчун заявив, що «некомфортно» почувається у щоденному діалозі з міністром Володимиром Омеляном.

«Я не відповідаю за всі судові справи, які залишились нам у спадок на 360 мільйонів доларів. Ці справи вже програні у всіх інстанціях. Ми можемо врятувати ситуацію там, де це можливо», – сказав Бальчун на закиди про судові справи. Щодо співпраці з депутатами зазначив, що спілкується, зокрема, з народним депутатом Ярославом Дубневичем, оскільки той очолює парламентський комітет з питань транспорту.

На позачерговому закритому засіданні минулого тижня Кабмін ухвалив рішення про перепідпорядкування «Укрзалізниці» під безпосереднє управління Кабміну.

Згідно зі змінами, внесеними в статут держпідприємства, відтепер вищим органом управління «Укрзалізниці» стане безпосередньо Кабмін, а Мінінфраструктури лише формуватиме державну політику в галузі, не відволікаючись на вирішення управлінських питань. Міністр інфраструктури Володимир Омелян критично оцінив таке рішення, а очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун, навпаки, його привітав, зазначивши, що це підвищить ефективність компанії.