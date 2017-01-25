Правозахисники: сторони конфлікту на Донбасі мають припинити безкарність за незаконні затримання

Міжнародні правозахисні організації заявляють, що безкарність через незаконне утримування людей у в’язницях у контексті збройного конфлікту в Україні продовжується як з боку влади України, так і з боку підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі.

Amnesty International і Human Rights Watch вкотре закликали обидві сторони покласти край «цій прикрій ситуації», зупинити всі довільні і таємні затримання, а також жорстоке поводження з в’язнями і притягти до відповідальності винних.

У заяві правозахисники нагадали свій звіт від липня 2016 року, в якому йшлося про випадки тривалих, довільних, а іноді таємних утримань під вартою як з боку влади України, так і з боку підтримуваних Росією бойовиків.

При цьому Amnesty International і Human Rights Watch заявляють, що від часу публікації звіту не побачили ніякого поліпшення ситуації з порушенням прав ув’язнених з боку бойовиків на Донбасі. За словами правозахисників, угруповання «ДНР» і «ЛНР» продовжують утримувати цивільних в ув’язненні без будь-яких контактів із зовнішнім світом, зокрема без доступу рідних й адвокатів. Загальна відсутність верховенства права на контрольованих бойовиками територіях позбавляє прав осіб, яких утримують під вартою, і залишає їх без будь-яких ефективних засобів правового захисту, наголошують правозахисники.

Amnesty International і Human Rights Watch заявляють, що їхні спроби переконати Росію проявити свій вплив на сепаратистів на сході України в цьому питанні не дали результатів.

Правозахисники заявляють, що особливо стурбовані утриманням бойовиками від січня 2016 року професора з Донецька Ігоря Козловського, а також блогера Володимира Фомичева. Amnesty International і Human Rights Watch заявляють, що обох бойовики затримали за сфабрикованими обвинуваченнями.

Водночас правозахисники заявили, що від часу публікації звіту Служба безпеки України звільнила 18 осіб, яких силою утримували в закладі СБУ у Харкові. Останні з них були звільнені в грудні 2016 року, заявляють Amnesty International і Human Rights Watch. Правозахисники додають, що, за їхніми даними, у харківському управлінні СБУ вже не утримують осіб неофіційно.

При цьому, наголошують організації, українська влада не визнала ані власне затримань, ані звільнень і не вжила жодних ефективних заходів для забезпечення відповідальності за ці порушення.

Amnesty International і Human Rights Watch закликали всі сторони конфлікту на сході України гарантувати, що всі сили, які перебувають під їхнім контролем, знають про наслідки зловживання щодо ув’язнених, відповідно до міжнародного права.

21 липня 2016 року правозахисники опублікували доповідь під назвою «Вас не існує: свавільні затримання, насильницькі зникнення і тортури на сході України», в якій звинуватили українську владу і проросійських сепаратистів у застосуванні тортур щодо цивільних і незаконному утримуванні людей.

Заяви про застосування тортур з боку СБУ в так званих «таємних в’язницях» вперше озвучила група інспекторів ООН у березні. У травні зусилля ООН щодо доступу до об'єктів СБУ були зірвані.

Водночас Служба безпеки України заявляла, що немає ніяких таємних в’язниць. У сепаратистських угрупованнях називали звинувачення щодо тортур «абсурдними».

Україна є учасником Конвенції ООН проти катувань та факультативного протоколу до цієї угоди.