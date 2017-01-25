Полозов заявляє, що відмовився говорити зі слідчим

Адвокат Микола Полозов заявляє, що відмовився давати свідчення слідчому російського управління ФСБ в анексованому Криму, який намагався допитати його щодо обставин надання юридичної допомоги заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову.

«Оскільки це є адвокатською таємницею, я відповідати відмовився. Через трохи більше ніж дві години мене відпустили», – повідомив Полозов проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Він також зазначив, що такі дії управління ФСБ Росії в Криму класифікує як викрадення. «Це викрадення. Без судового рішення, явно перевищуючи свої повноваження слідчий виніс постанову про примусовий привід мене як свідка щодо справи Ільмі Умерова. Мене на вулиці схопили кілька людей, заштовхали в автобус і відвезли в управління ФСБ по Криму і Севастополю на бульварі Івана Франка в Сімферополі», – розповів адвокат.

Як раніше повідомляв кореспондент Радіо Свобода, шестеро співробітників ФСБ Росії 25 січня затримали Полозова в анексованому Криму.

Полозов захищає заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Інформації від підконтрольних Росії силових органів Криму про причину затримання Полозова не було.

Проти адвоката Миколи Полозова в Криму 20 грудня відновили кримінальну справу. Основною метою таких дій російської правоохоронної системи в Криму правозахисники вважають бажання відсторонити Полозова від захисту в «справі 26 лютого».

Після анексії Криму Росією, кримські татари не визнали російську владу на території півострова, що викликало істотний тиск з боку нинішньої фактичної влади Криму і російських силових відомств. Світова спільнота виступає в захист прав людини в Криму, від Росії вимагають забезпечення прав і свобод на території півострова.

У Криму триває низка судових розглядів, проходять обшуки в будинках і затримання представників кримськотатарського народу. Такі дії російської влади в Криму правозахисники називають «політично мотивованими».