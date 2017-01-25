У Биківні на Київщині невідомі пошкодили українські та польські поховання жертв НКВС – Вятрович

У селі Биківня Київської області невідомі пошкодили пам’ятники на місці поховань жертв НКВС на території меморіалу «Биківнянські могили», повідомив 25 січня голова Інституту національної пам’яті Володимир Вятрович на сторінці у Facebook.

«Під Києвом, у Биківні, сплюндровано український та польський меморіали жертвам НКВС. Вандали, які швидше за все зробили це у ночі, залишили сліди схожі на ті, що в Гуті Пеняцькій», – повідомив Вятрович.

Як виглядає із розміщених Вятровичем світлин, невідомі залишили на бетонних плитах меморіалу написи червоною фарбою «СС Галичина», «ОУН-УПА» та лайливі слова з польської мови.

Наразі коментарів від Нацполіції у Київській області за фактом події немає.

У вересні 2012 року у Биківні під Києвом було відкрито польський військовий цвинтар на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». На території меморіалу з-поміж достовірно встановлених 15 тисяч жертв, спочивають, зокрема і близько 2 тисяч поляків, розстріляних 1940 року загонами НКВС за наказом Йосипа Сталіна.

На початку цього року у Гуті-Пеняцькій на Львівщині було зруйновано пам’ятник загиблим полякам. Його офіційно відкрили у 2009 році президенти України і Польщі. У лютому 1944 року у цьому, тоді польському, селі, де розташовувались радянські партизани і діяло польське підпілля, за різними даними, нацисти вбили від 500 до 800 поляків, мирного населення.

Дипломати від України і Польщі назвали дії вандалів свідомою провокацією з метою погіршити українсько-польські відносини. Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань.