Понад 190 тисяч українців захворіли на грип та ГРВІ минулого тижня, одна людина померла – МОЗ

За минулий звітний тиждень (16-22 січня) на грип та ГРВІ в Україні захворіло понад 190 тисяч людей, одна людина померла, інформує Центр контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України.

«За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 190 205 осіб, з них 55,7% – діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ на 4,7% менший за попередній», – йдеться в повідомленні.

В МОЗ зазначають, що найвищий показник захворюваності зареєстровано у Волинській області, найнижчий – у Харківській.

Водночас темп приросту захворюваності серед дорослих зменшився, а серед дітей віком до 17 років – навпаки зріс, зауважують у МОЗ.

«У трьох областях України інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ все ще перевищували епідемічні пороги менш ніж на 50% – у Волинській, Закарпатській та Дніпропетровській областях», – йдеться в повідомленні.

Раніше у МОЗ заявляли, що наступна хвиля грипу в Україні очікується з лютого до початку квітня.

У цьому сезоні домінує штам вірусу грипу типу А (H3) сезонний, що визначений у 64,9% випадків. Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону грипу, а в разі захворювання – звертатися до медиків.