У Amnesty International закликали окупаційну владу Криму відмовитись від спроб тиску на адвоката Полозова

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає від окупаційної влади Криму не перешкоджати законній адвокатській діяльності Миколи Полозова, поважати його статус як захисника та відмовитись від спроб тиску на нього. Про це заявила у Києві директор Amnesty International в Україні Оксана Покальчук.

«Сьогодні стало відомо, що адвоката Миколу Полозова затримано в Криму, в Сімферополі. Його затримано у справі Ільми Умерова як свідка попри те, що він є адвокатом у цьому процесі. Власне, це є порушення його права як адвоката, а також прав на судовий захист Ільми Умерова, на справедливий, неупереджений судовий процес, а також на вибір адвоката. Ми закликаємо де-факто «владу» Криму не перешкоджати законній адвокатській діяльності Миколи Полозова, поважати його статус як захисника та відмовитись від спроб тиску на нього», – сказала Покальчук.

Сам адвокат Микола Полозов заявив, що відмовився давати свідчення слідчому російського управління ФСБ в анексованому Криму, який намагався допитати його щодо обставин надання юридичної допомоги заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову. Про це Полозов повідомив проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Він також зазначив, що такі дії управління ФСБ Росії в Криму класифікує як викрадення.

Як раніше повідомляв кореспондент Радіо Свобода, шестеро співробітників ФСБ Росії 25 січня затримали Полозова в анексованому Криму.

Полозов захищає заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Інформації від підконтрольних Росії силових органів Криму про причину затримання Полозова не було.

Проти адвоката Миколи Полозова в Криму 20 грудня відновили кримінальну справу. Основною метою таких дій російської правоохоронної системи в Криму правозахисники вважають бажання відсторонити Полозова від захисту в «справі 26 лютого».

Після анексії Криму Росією, кримські татари не визнали російську владу на території півострова, що викликало істотний тиск з боку нинішньої фактичної влади Криму і російських силових відомств. Світова спільнота виступає в захист прав людини в Криму, від Росії вимагають забезпечення прав і свобод на території півострова.

У Криму триває низка судових розглядів, проходять обшуки в будинках і затримання представників кримськотатарського народу. Такі дії російської влади в Криму правозахисники називають «політично мотивованими».