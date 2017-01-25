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25 січня 2017, Київ 17:03
Новини | Суспільство

Українка Меркушина здобула «бронзу» на чемпіонаті Європи з біатлону у Польщі

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Під час індивідуальної гонки серед жінок у перший день чемпіонату Європи з біатлону в польському місті Душники-Здруй українська спортсменка Анастасія Меркушина посіла третє місце, здобувши першу нагороду для збірної України.

Меркушина, у якої був 34-й стартовий номер, у змаганні поступилася двом росіянкам Ірині Старих та Світлані Слепцовій, які посіли перше та друге місця відповідно.

Найближчий до «бронзового» результат в українок у Юлії Журавок, яка фінішувала 11-ю та в Яни Бондар, яка прийшла 14-ю.

У чоловічій індивідуальній гонці, яка передувала змаганню жінок, найкращий результат у Руслана Ткаленка, який посів 21-е місце. В чоловічій індивідуальній гонці переміг Олексій Логінов (Росія), друге місце у Красіміра Анєва з Білорусі, а в росіянина Олексія Слєпова – «бронза».

Чемпіонат Європи з біатлону у Польщі є відкритим, у ньому беруть участь представники США, Канади, Бразилії та іншиїх країн поза межами Старого світу.

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