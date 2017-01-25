Росія: виробник «Буків» назвав політизованим рішення суду ЄС щодо санкцій

Російський державний завод «Алмаз-Антей», що виготовляє військову техніку, називає політичним рішення суду Європейського союзу, який визнав законність запровадження санкцій проти цього заводу.

«Сьогоднішнє рішення Європейського суду ми вважаємо політичним і не заснованим на правовій оцінці обставин справи», – цитує заяву генерального директора концерну Яна Новикова російське державне новинне агентство ТАСС.

При цьому в концерні заявили, що не подаватимуть апеляцію на це рішення, оскільки не вважають, що її розгляд буде об’єктивним.

Суд Європейського союзу визнав законність запровадження санкцій проти російського державного заводу «Алмаз-Антей», який виготовляє військову техніку. Відповідне рішення у відповідь на скаргу заводу опубліковане на сайті суду 25 січня.

У своєму рішенні суд заявляє, що Рада ЄС надала достатні свідчення того, що Росія відправляє зброю бойовикам на сході України. «Алмаз-Антей», який виробляє зброю і військове обладнання в Росії, опосередковано підтримує порушення територіальної цілісності сусідньої держави, заявили в суді.

Починаючи з 2014 року, Захід у кілька етапів запровадив у зв’язку з дестабілізацією України і агресією Росії проти неї у Криму, а потім на Донбасі кілька пакетів санкцій. Вони стосуються головним чином російських фізичних і юридичних осіб, а також осіб та інституцій із лав донбаських і кримських сепаратистів і представників колишнього керівництва України. Крім того, санкції накладені й на деякі галузі економіки Росії.