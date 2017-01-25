Підозрюваний у вбивстві поліцейських у Дніпрі не визнає своєї провини – прокуратура

Підозрюваний у вбивстві патрульних поліцейських у Дніпрі у вересні минулого року не визнає своєї провини . Про це в середу повідомив заступник прокурора Дніпропетровської області Юрій Черкашин.

За його словами, на кросівку обвинуваченого у вбивстві патрульних поліцейських виявили кров загиблого, але обвинувачений провини не визнає і від надання свідчень відмовляється.

«Свою провину підозрюваний під час досудового слідства не визнавав, від надання будь-яких свідчень він відмовився. Кримінальні провадження щодо злочинів, за які він розшукувався, будуть розглядатися в рамках окремих судових засідань, це в компетенції військової прокуратури», – розповів заступник прокурора.

Як повідомив Юрій Черкашин, загалом під час слідства було здійснено 44 судові експертизи та допитано півтори сотні людей. Зброя, з якої було зроблено постріли, поки не знайдена.

Матеріали справи скеровані до суду. Розгляд справи у Центральному районному суді Дніпра заплановано на 27 січня. За попередніми даними, судове засідання буде відкритим.

У вівторок стало відомо, що кримінальні провадження, розпочаті за фактом вбивства двох патрульних поліцейських та замаху на вбивство водія маршрутного таксі, передано до суду. Суд ухвалив рішення про подовження запобіжного заходу для підозрюваного ще на два місяці тримання під вартою.

25 вересня 2016 року в Дніпрі водій автомобіля, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо». Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.