Поліція порушила справу через пошкодження «Биківнянських могил»

Головне управління поліції в Києві розпочало кримінальне провадження за фактом пошкодження пам’ятників на місці поховань жертв НКВС на території меморіалу «Биківнянські могили».

«Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні поліції Києва.

За даними поліції, невідомі вночі червоною фарбою розмалювали «Биківнянські могили» і пошкодили дві стели. Слідчо-оперативна група, яка оглянула місце події, виявила пристрій із залишками фарби, додали правоохоронці

Раніше Міністерство культури засудило дії зловмисників. «Міністерство культури України вкрай стурбоване цинічною ситуацією нищення пам’яток історії, що покликані увічнювати пам'ять жертв політичних репресій та розцінює ці дії як вандалізм», – йдеться в повідомленні.

Речниця МЗС Польщі Йоанна Вайда у своєму Twitter повідомила, що посольство Польщі в Україні вже направило українському відомству ноту з вимогою розслідувати інцидент і встановити осіб, які вчинили злочин.