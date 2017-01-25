У Казахстані почали запроваджувати державну реєстрацію мобільних телефонів

Провайдери мобільного зв’язку в Казахстані повідомили про необхідність зареєструвати в державній базі даних усі мобільні телефонні апарати у країні, відповідно до вимог нового закону.

Як повідомили дві головні компанії мобільного зв’язку, Kcell і Beeline, усі незареєстровані апарати будуть заблоковані з 1 липня.

За їхніми даними, новий закон проти екстремізму й тероризму, який вимагає таких кроків, був ухвалений 22 грудня, і нині Міністерство інформації і зв’язку Казахстану створює базу даних для реєстрації мобільних телефонних пристроїв за їхніми унікальними ідентифікаційними номерами IMEI.

Схожий закон про обов’язок власників мобільних телефонів реєструвати свої апарати ухвалили в листопаді в Таджикистані, посилаючись на необхідність посилити боротьбу зі злочинністю.