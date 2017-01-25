СІЗО в Україні наповнені, як до вступу в дію «закону Савченко» – Чернишов

У слідчих ізоляторах України наразі перебуває така ж кількість людей, як і до вступу в дію так званого «законуСавченко», повідомив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

«Безумовно, це розвантажило (СІЗО – ред.) на якийсь період, але на сьогодні я вам скажу так: наповнення слідчих ізоляторів, певною мірою, таке саме, як було до введення в дію «закону Савченко», – сказав Чернишов.

За його словами, така ситуація відбувається зокрема й тому, що адвокати затягують час перебування їхніх підзахисних у СІЗО.

Чернишов повідомив, що за «законом Савченко» на кінець 2016 року було звільнено приблизно 7,5 тисяч осіб з місць позбавлення волі.

«Закон Савченко» набрав чинності 24 грудня 2015 року, він передбачає зарахування одного дня у СІЗО, як два дні позбавлення волі. Так, за цим законом, серед інших, було звільнено колишнього голову Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварича та екс-депутата Віктора Лозінського. 15 листопада минулого року Верховна Рада відмовилася внести зміни до відповідного закону.

Раніше виконувач обов’язків голови Нацполіції України Вадим Троян заявив, що близько 900 осіб, які були звільнені за «законом Савченко, знову опинились у в’язниці через скоєні злочини.