Для України настав час для реалізації ухвалених реформ – доповідач ПАРЄ

Реформування в Україні, насамперед, у сфері судової системи, просувається повільно, натомість настав час для реалізації ухвалених законів, заявив на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи доповідач Моніторингового комітету ПАРЄ у справах Україні Алекс Фішер (Німеччина) під час обговорень проекту резолюції «Функціонування демократичних інституцій в Україні».

«Справи просуваються повільно, але тепер слід реалізовувати ухвалені рішення. Навіщо ухвалювати закони, якщо вони зрештою не виконуються та залишаються «мертвою буквою»? Треба перейти до наступного етапу: реалізації та виконання цих законів», – заявив Фішер.

Проект резолюції, яку планують ухвалити на зимовій сесії асамблеї у Страсбурзі, свідчить, що Моніторинговий комітет ПАРЄ загалом позитивно оцінює прогрес реформ в Україні у складних умовах російської агресії, але закликає активізувати боротьбу з корупцією, повідомив Радіо Свобода народний депутат, віце-президент ПАРЄ Георгій Логвинський.

Згідно зі звітом доповідачів, німця Алекса Фішера та іспанця Жорді Шукли, українську владу вітають за її «амбітну програму реформ», яка покликана реалізувати очікування людей, заявлені ще під час Революції гідності. Євродепутати відзначають і той факт, що реформи проводяться на тлі викликів, пов’язаних із російською агресією на сході України та незаконною окупацією Криму.

Дебати щодо реформ і функціонування демократичних установ в Україні заплановані пізніше в середу.

Зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи триває з 23 до 27 січня 2017 року у Страсбурзі у Франції.