Засідання суду щодо «квартирної справи» Лещенка перенесли

Печерський районний суд Києва вдруге переніс розгляд адміністративного протоколу, складеного щодо купівлі народним депутатом Сергієм Лещенком квартири в Києві.

Дату наступного засідання поки що не визначили. Судове засідання 25 січня відклали, оскільки суддя, який мав вести слухання, перебуває в нарадчій кімнаті в іншій справі.

Сергій Лещенко вкотре заявив, що розглядає ситуацію довкола придбання ним квартири як політичне переслідування.

Попереднє засідання суду, яке мало відбутися 29 грудня 2016 року, перенесли, оскільки адвокат Лещенка не зміг бути присутнім через участь у слідчих діях.

24 січня на офіційному сайті Генпрокуратури з’явилося повідомлення, в якому Лещенку нагадали про необхідність прибути до суду. У ГПУ заявили, що обов’язковою є присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, у разі ухилення від явки на виклик судді до особи може бути застосовано привід.

У грудні Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про перевищення максимального розміру подарунка, отриманого Лещенком як народним депутатом. Йдеться про «знижку», яку він нібито отримав у процесі придбання квартири в центрі Києва.

Водночас адвокат Лещенка Дмитро Гненний стверджує, що ніякої знижки Лещенко не отримував, і суд має закрити провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях Лещенка правопорушення.

У вересні 2016 року стало відомо, що Сергій Лещенко придбав квартиру у новобудові в історичному центрі Києва площею 192 квадратні метри за 7,5 мільйонів гривень (понад 300 тисяч доларів). Лещенко пояснив, що частина суми, витраченої на придбання квартири, – це його заощадження як колишнього співвласника «Української правди», решта – позика. Депутат пояснив, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило вимог антикорупційного законодавства України.

У грудні минулого року у НАЗК повідомили, що у купівлі квартири депутатом Лещенком є адміністративне порушення, передбачене частиною 1 статті 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Сергій Лещенко, який написав низку матеріалів про корупцію у найвищих ешелонах влади для видання «Українська правда», у 2014 році був обраний народним депутатом за партійними списками «Блоку Петра Порошенка».