У міськраді Ужгорода тривають обшуки за фактом «корупційної схеми» – прокуратура

У приміщенні міської ради Ужгорода у середу тривають обшуки у кабінетах керівництва міста та окремих службових осіб. Як повідомив заступник прокурора Закарпатської області Андрій Манькут, огляд проводять співробітники прокуратури Закарпатської області спільно із представниками СБУ.

За словами Манькута, правоохоронці викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди службовими особами Ужгородської міської ради за посередництва фізичних осіб. Йдеться про сприяння у позитивному вирішенні «земельних питань», які виносилися на сесію Ужгородської міської ради.

«Особам не повідомлено про підозру. Наразі обшуки тривають, і в службових кабінетах керівництва Ужгородської міської ради в тому числі», – сказав Андрій Манькут.

Крім того, обшуки за даними прес-служби прокуратури в Закарпатській області, тривають і в помешканнях окремих співробітників Ужгородської міськради.

Чергова сесія Ужгородської міськради запланована на завтра, 26 січня.