Представники політичних груп ПАРЄ: реформи в Україні є, але децентралізація і боротьба з корупцією – повільні

Реформування в Україні позитивне, за винятком повільної децентралізації та боротьби з корупцією. Про це, як передає кореспондент Радіо Свобода, заявили представники основних політичних груп Парламентської асамблеї Ради Європи під час обговорення резолюції на тему «Функціонування демократичних інституцій в Україні».

Представник групи соціалістів, француз Рене Руке наголосив, що «найдосконаліші держустанови світу не можуть діяти, якщо їх роз’їдає корупція».

«Ми, як і доповідачі, констатуємо незначні результати України в сфері боротьби з корупцією», – зауважив європарламентар.

Група європейських консерваторів та реформістів також звернула увагу на недостатню роботу в сфері викорінення корупції.

«Зусилля уряду для покращення макрофінансового становища, демонстрація бажання відповідати вимогам МВФ, позитивні реформи в енергетичному та банківському секторах, створення антикорупційних установ та покращення бізнес-клімату – все це вітається, але багато роботи ще залишається виконати», – заявив представник групи, британець Пол Скаллі.

Представник парламентської групи Альянсу лібералів та демократів за Європу, естонець Ерік-Нілес Кросс також вказав на недоліки у викоріненні корупції в Україні.

Він вказав на очевидні зміни в нинішній Україні у порівнянні з часами президенства Віктора Януковича, але додав, що «ще багато слід зробити для боротьби з корупцією та забезпечення верховенства права й ефективного управління».

«Сьогодні Україна – це реальна демократія», – сказав також представник Естонії, але «українській владі слід прискорити зусилля для виконання Мінських угод, і «ключовим словом тут є децентралізація», додав Кросс.

Відсутність просування у процесі децентралізації в Україні непокоїть також депутатів із групи Європейської народної партії.

«Ми повинні підтримати Україну задля виконання всіх стандартів та зобов’язань перед Радою Європи, включно із зобов’язаннями у рамках Мінських угод, де одним із пунктів є децентралізація. Вона тут є ключовим моментом», – сказав Жолт Немет, угорський європарламентар.

Моніторинговий комітет ПАРЄ загалом позитивно оцінює прогрес реформ в Україні у складних умовах російської агресії, але закликає активізувати боротьбу з корупцією.

Згідно зі звітом доповідачів, німця Алекса Фішера та іспанця Жорді Шукли, українську владу вітають за її «амбітну програму реформ», яка покликана реалізувати очікування людей, заявлені ще під час Революції гідності.

«Справи просуваються повільно, але тепер слід реалізовувати ухвалені рішення. Навіщо ухвалювати закони, якщо вони зрештою не виконуються та залишаються «мертвою буквою». Треба перейти до наступного етапу: реалізації та виконання цих законів», – заявив Фішер.

За результатами обговорень резолюцію «Функціонування демократичних інституцій в Україні» мають висунути на голосування.

На сьогодні, 25 січня, заплановані дебати щодо реформ і функціонування демократичних установ в Україні.

Зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи триває з 23 до 27 січня 2017 року у Страсбурзі у Франції.