Суд у Запоріжжі відмовив у задоволенні позову на рішення ОДА щодо декомунізації 4 вулиць

Запорізький окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову екс-депутата Запорізької міської ради від Партії регіонів Андрія Іванова до Запорізької облдержадміністрації з вимогою скасувати перейменування 4 запорізьких вулиць в рамках декомунізації. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Багато зацікавлених осіб намагається трактувати це як оскарження нами закону про декомунізацію. Ми акцентуємо лише увагу на тому, що ті вулиці, що названі на честь героїв Великої вітчизняної війни, тих людей, що звільняли місто, мають, як мінімум, пройти громадські слухання, аби дізнатися позицію мешканців міста Запоріжжя», – заявив перед засіданням Іванов.

За його словами, йдеться про оскарження рішення про перейменування у Запоріжжі вулиць Тимошенка, маршала Чуйкова, Толбухіна і Ватутіна.

Водночас представники Запорізькї ОДА у суді заявили, що всі рішення про перейменування ухвалені відповідно до вимог закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

«Вимоги (сторони позивача – ред.) – безпідставні. Тому що, наприклад, по Чуйкову є цілий «букет» – встановлював радянську владу, член ЦК КПРС, заступник міністра оборони, брав участь у придушенні Угорської революції», – розповів начальник управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко.

Раніше Андрій Іванов вже позивався до міських органів Запоріжжя щодо перейменування в рамках декомунізації двох запорізьких вулиць – Жукова та Героїв Сталінграда. У задоволенні його позову до міського голови Володимира Буряка Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя відмовив. Слухання ж за позовом Андрія Іванова до міської ради ще тривають.

У квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила так званий пакет законів про декомунізацію, серед яких – закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки». Цей закон передбачає перейменування низки населених пунктів, а також зміни назв тих вулиць, що мають стосунок до діячів і деяких подій в історії комуністичного режиму.