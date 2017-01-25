МЗС України засудило пошкодження українських і польських поховань у «Биківнянських могилах»

Міністерство закордонних справ України назвало актом вандалізму пошкодження частини меморіалу у заповіднику «Биківнянські могили» під Києвом, засудивши такі дії невідомих. Про це йдеться в заяві на сайті зовнішньополітичного відомства.

«В Україні рішуче засуджують акт вандалізму на українській та польській частинах Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили»…Переконані, що спільними зусиллями Україна та Польща не дозволять будь-яким спробам зашкодити українсько-польській дружбі, яка базується на спільній історії та європейських цінностях», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в МЗС, українські правоохоронні органи вживають невідкладних заходів для розслідування події та притягнення винних до відповідальності.

Раніше сьогодні речниця МЗС Польщі Йоанна Вайда у своєму Twitter повідомила, що посольство Польщі в Україні вже направило українському відомству ноту з вимогою розслідувати інцидент і встановити осіб, які вчинили злочин.

25 січня стало відомо, що вночі невідомі особи пошкодили пам’ятники на місці поховань жертв НКВС на території меморіалу «Биківнянські могили» під Києвом. Червоною фарбою були розмальовані дві стели з похованнями українців та поляків. За фактом події поліція відкрила справу за статтею «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

У вересні 2012 року було відкрито польський військовий цвинтар на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». На території меморіалу поміж достовірно встановлених 15 тисяч жертв спочивають, зокрема, і близько 2 тисяч поляків, розстріляних 1940 року загонами НКВС за наказом Йосипа Сталіна.