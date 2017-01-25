З початку доби бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл, поранений 1 військовий – штаб

Від початку поточної доби і до 17-ї години підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл, один український військовослужбовець поранений. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, обстріли позицій ЗСУ тривали на всіх напрямках. Під час збройних атак бойовики застосовували гранатомети, кулемети великого калібру, 82- і 120-міліметрові міномети, 122-міліметрову артилерію, озброєння БМП та стрілецьку зброю.

«Близько 15:00 російсько-окупаційні війська, використовуючи реактивні системи залпового вогню, обстріляли населений пункт Красногорівка. Чотири снаряди влучили безпосередньо по місту і один неподалік», – повідомили у штабі.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що українські військові сьогодні вдень обстріляли село Довге. Згідно з заявами луганських сепаратистів, одна людина загинула, троє поранені.

В угрупованні «ДНР» заявили, що Збройні сили України обстріляли сьогодні вдень із важкої артилерії і мінометів околиці Донецька, Докучаєвська і Ясинуватої. За даними бойовиків, українська сторона випустила в бік підконтрольних донецьким сепаратистам територій 34 міни та артилерійські снаряди.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.