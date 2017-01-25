НАБУ повідомило про затримання в.о. голови правління «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії»

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило у середу про викриття корупційної схеми в ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» і затримання в.о. голови правління компанії. Про це йдеться в повідомленні відомства на сторінці у Facebook.

«Щойно детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали в.о. голови правління ОГХК, який може бути причетний до завдання шкоди держпідриємству на суму понад 300 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

У відомстві пообіцяли надати згодом подробиці у справі.

Згідно з даними держреєстру, в.о. керівника ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» є Руслан Журило.

У серпні 2016 року уряд зарахував ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» до списку тих, що підлягають приватизації в 2017 році. За підсумками січня-вересня 2016 року чистий прибуток компанії склав понад 665 мільйонів гривень.