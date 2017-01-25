У НАБУ і САП заявили про звернення до суду про дозвіл на заочне розслідування справи судді Чауса

Детективи Національного антикорупційного бюро України за погодженням з прокурорами Спеціальної антикорупційної прокуратури подали клопотання до суду про надання дозволу на проведення спеціального досудового (заочного) розслідування у справі щодо судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. Про це повідомили в середу у прес-службі НАБУ.

Згідно з повідомленням, прохання скеровано до Солом’янського районного суду Києва 25 січня.

«Вдатися до таких дій НАБУ та САП змушені через переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та оголошення його у міжнародний розшук. Про виклик на допит його поінформовано згідно з вимогами законодавства», – йдеться в повідомленні.

НАБУ викликало Миколу Чауса на допит 16 січня як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Втім Чаус на допит не з’явився.

Національне антикорупційне бюро 9 серпня 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тисяч доларів.

У вересні минулого року Верховна Рада України підтримала подання про надання згоди на затримання та арешт судді Чауса. Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на його затримання. У НАБУ припускали, що Чаус перебуває в Білорусі. За даними бюро, з 11 листопада 2016 року він перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.