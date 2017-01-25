Під міськрадою Сум активісти вимагали вирішення транспортних проблем міста

Близько сотні активістів у Сумах прийшли в середу під стіни міської ради з вимогою до мера підготувати проект рішення та оголосити тендер на закупівлю 20 великих автобусів для комунального перевізника. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Активісти розгорнули перед будівлею міської ради великий плакат з написом «Сумчанам сучасні автобуси 100+» та передали письмові звернення для міського голови Олександра Лисенка щодо необхідності закупівлі автобусів для перевезення пасажирів у Сумах.

Організатори акції сподіваються, що велику кількість таких звернень місцева влада не зможе ігнорувати.

Один з ініціаторів акції Ярослав Каранда заявив, що таким чином громадськість намагається переконати владу міста, що нові комфортабельні автобуси зможуть зробити комунальний транспорт конкурентом маршрутним таксі приватних перевізників.

Минулого року міський голова Сум обіцяв закупівлю нових автобусів для міста, але цього так і не сталося. Нині ж Олександр Лисенко запевняє, що з місцевого бюджету вже виділено 40 мільйонів гривень на закупівлю таких автобусів.

Напередодні приватні перевізники подали в міськраду Сум проект рішення про збільшення вартості проїзду із 3 до 5 гривень. Це викликало обурення місцевих активістів, які почали поширювати у соцмережах іронічні дописи про якість сумських маршруток.