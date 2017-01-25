Генпрокурор заявив про підстави не видавати Росії громадянина Грузії, що воював в АТО

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у справі громадянина Грузії, видачі якого вимагає Росія, виявлені підстави не видавати його.

Як написав він у фейсбуці, він мав розмови про справу Ґії Церцвадзе, якого Росія звинувачує в давньому кримінальному злочині і який воював на боці України проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу, з так званим «Грузинським корпусом» у складі Збройних сил України, в якому воюють громадяни Грузії, з генеральним прокурором Грузії і представником нинішньої грузинської опозиції.

Ці розмови, а також аналіз положень міжнародних конвенцій, написав Луценко, «дає підстави не тільки для того, щоб Церцвадзе був звільнений із-під арешту на час екстрадиційної перевірки, але й для подальшого рішення про відмову у видачі Росії людини, яка сприяла обороні України та Грузії від російської агресії».

Попередніми днями адвокат Ксенія Проконова заявила, що її підзахисного, громадянина Грузії Ґію Церцвадзе, якого Росія оголосила в міжнародний розшук, затримали в Україні через політичні мотиви. «Звинувачення Росії політичні й надумані. Вони пов’язані з зачисткою людей, які мають стосунок до грузинських подій 2008 року. Ми боїмося, що в разі видачі Церцвадзе Росії він наразиться там на тортури або взагалі загубиться на її просторах і ми його ніколи не знайдемо», – сказала вона.

«Процес Ґії Церцвадзе повинен створити прецедент, що Україна не видає Росії своїх громадян чи громадян інших країн, які воюють на території України», – додала адвокат. За словами Проконової, Церцвадзе воював на сході України у складі полку «Азов», а також брав участь у конфліктах на території Грузії.

Прокуратура Києва заявляла тоді, що перевіряє інформацію про участь Церцвадзе в бойових діях на сході України у складі добровольчих батальйонів. У відомстві повідомили, що в разі підтвердження цієї інформації Росії відмовлять у видачі Церцвадзе.

Громадянин Грузії Ґія Церцвадзе був затриманий українськими силовиками 15 січня в київському аеропорту Жуляни. Його оголосила в міжнародний розшук Росія за обвинуваченням в умисному вбивстві та замаху на вбивство, скоєних у 2003 році на території міста Сочі. Відповідно до рішення Солом’янського районного суду Києва від 17 січня, затриманий перебуває під тимчасовим арештом на 40 діб. Сторона захисту оскаржила це рішення в Апеляційному суді Києва.

В Україні вже неодноразово порушували питання про необхідність запровадження спрощеної системи надання громадянства або права на проживання в Україні іноземцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності країни. За даними правозахисника Харківської правозахисної групи Бориса Захарова, 11 російських добровольців, які воювали на боці України на Донбасі у складі добровольчих батальйонів, зараз перебувають під арештом в очікуванні екстрадиції до Росії.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані російськими військами і підтримуваними Росією бойовиками.

Крім того, Росія визнала сепаратистські території Грузії Абхазію і Південну Осетію «незалежними державами» після короткої війни проти Грузії 2008 року. Москва має тисячі своїх військовослужбовців у цих регіонах. Тбілісі і Захід вважають ці регіони частиною Грузії.