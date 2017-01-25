Президент США підписав укази проти нелегальної імміграції

Президент США Дональд Трамп підписав два обіцяні ним раніше укази, що мають на меті боротися з нелегальною імміграцією.

Під час відвідин Міністерства внутрішньої безпеки США він підписав указ про початок будівництва фізичної загорожі вздовж усього кордону США з Мексикою завдовжки 3 тисячі 200 кілометрів, через який нині дістається багато нелегалів.

Інший указ передбачає відмову в федеральному фінансуванні від центральної влади для міст чи штатів, влада яких, переважно демократи, не співпрацює з Вашингтоном у суворих заходах проти нелегалів і тим створює для них можливість притулку.

Попередніми днями Трамп заявляв, що будівництво стіни на мексиканському кордоні почнеться вже за кілька місяців, а підготовка до цього почнеться негайно.

Він також стверджував, що змусить Мексику оплатити багатомільярдну в доларах вартість зведення цієї стіни, що в Мексиці категорично відкинули.

Перед підписанням нинішніх указів засоби інформації у США публікували з посиланням на неназваних «посадовців» чи «експертів» чутки про те, що Трамп може також запровадити низку інших заходів.

Серед них ішлося про нібито заборону на видачу віз усім шукачам із Сирії, Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену, що разом дають значну частку охочих отримати притулок у США. Наразі такого документа Трамп не підписував, і невідомо, чи дійсно він планується.

Інша чутка стосувалася нібито планів Трампа поновити практику таємних в’язниць Центрального розвідувального управління США для підозрюваних у тероризмі на території інших країн і застосування тортур проти таких підозрюваних. У Білому домі вже категорично заперечили такі повідомлення й заявили, що нібито проект указу про це, який цитує преса, не має ніякого стосунку до адміністрації Трампа.